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В этом ролике поговорим как устроена экономика Чемпионата Мира в США, Канаде и Мексике. ФИФА рассчитывает получить от ЧМ-2026 8,9 млрд долларов – этот турнир станет самым денежным в истории футбола. Почти 4 млрд дали только телевизионные права. Еще 3 млрд – билеты, самые дорогие в истории турнира. Остальное – спонсоры, мерч, VIP-пакеты. Впервые в истории ФИФА закрыла все 16 коммерческих позиций до начала турнира. Все продумали до мелочей. Даже в обязательные водопои втиснули рекламу. Сегодня разберемся во всем этом и посчитаем деньги.

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