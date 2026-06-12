В этом ролике мы снова будем считать деньги. Изучим стоимости команд и игроков на ЧМ-2026. В этом году нас ждет больше сборных – 48. Если бы не расширение, возможно, мы бы не увидели некоторые сборные на турнире. Но теперь нас ждет больший разброс по уровню мастерства и, соответственно, по стоимости. Рядом окажутся сборные стоимостью более миллиарда евро и команды, чей весь состав дешевле одного топ-футболиста Англии, Франции, Бразилии или Испании. Вместе с нашими друзьями из Transfermarkt изучим обновленные стоимости. Кто собрал самый дорогой состав? Какая группа получилась самой жирной по ценнику? Где главный перекос? И кто из звезд стоит дороже целых сборных? Сразу предупреждаем: рыночная стоимость – не гарантия успеха. Аргентина, действующий чемпион мира, не входит даже в топ-5 самых дорогих команд.

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