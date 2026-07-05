Испания пропустит от Роналду | Нагельсман – худший тренер ЧМ-2026 | ВАР – зло | Кто здесь Царь? #4
👑 Очередной раунд битвы Игнашевича и Мостового за корону! В четвертом выпуске шоу «Кто здесь царь?» выбирать монарха пришлось актеру и продюсеру Алексею Аграновичу. Он выслушал точки зрения легенд и решил, кто в этот раз достоин титула.
Главными темами выпуска стали:
• Провалы топовых сборных в сериях пенальти
• Особенности судейства на ЧМ
• Разница в подходах к футболу у сборных Бразилии и Японии
• Худший тренер плей-офф
• Прогнозы на 1/8 финала
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