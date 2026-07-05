👑 Очередной раунд битвы Игнашевича и Мостового за корону! В четвертом выпуске шоу «Кто здесь царь?» выбирать монарха пришлось актеру и продюсеру Алексею Аграновичу. Он выслушал точки зрения легенд и решил, кто в этот раз достоин титула.

Главными темами выпуска стали:

• Провалы топовых сборных в сериях пенальти

• Особенности судейства на ЧМ

• Разница в подходах к футболу у сборных Бразилии и Японии

• Худший тренер плей-офф

• Прогнозы на 1/8 финала

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