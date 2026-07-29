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0:00 - КВЯКБ

0:37 - Вратари: Слонина не в Страсбуре, а Йоргенсен в Страсбуре!

5:51 - Чалоба и Комо, никакого Стоунза, а Дисаси и Бадьяшиля когда-то продадут?

18:07 - Хендерсон и Алайбегович приезжают!

30:19 - Уэлбек в Челси, Делап и Джексон на выход, Сатпаев в прайме

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