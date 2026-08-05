Игроки, которым пора менять клуб | Обратный отсчет
Влог Саши с главного стадиона планеты: https://www.youtube.com/watch?v=K_SV5TpMCtE
Пока Винисиус выбирает между выбить больше денег из клуба мечты или пойти подавать угловые в «Арсенал», мы выбираем новые клубы для топ-игроков.
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Вопросы:
1) Кому из звезд смена клуба нужнее всего?
Винисиус, Альварес, Лаутаро, Олисе, Бастони, Леау, Меньян, Де Йонг
2) Лавочник, который станет звездой в другом клубе?
Гюлер, Барколя, Мармуш, Ферран, Браим Диас, Эндрик, Мусиала
3) Лучший вариант для Родри?
Остаться в «Сити», перейти в «Реал», перейти в ПСЖ, перейти в «Барселону»
4) Свободный агент для топ-клуба?
Салах, Санчо, Кессье, Фабиньо, Влахович
5) Звезда середняка, больше всех готовая к топу?
Уортон, Скотт, Диогу Кошта, Свилар, Муньос
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0:00 – В этом выпуске
0:35 – Кому из звезд смена клуба нужнее всего
16:10 – Лавочник, который станет звездой в другом клубе
31:16 – Лучший вариант для Родри
38:56 – Свободный агент для топ-клуба
48:13 – Звезда середняка, больше всех готовая к топу