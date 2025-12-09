Скачивайте ГОЛ тут: https://gol.go.link/ffcew

🏁 Пятнадцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Виталий Мягкий, Кирилл Михайлов и Семён Торопов во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Сити уже привычно был хорош в атаке, но теперь еще и не пропустил! Машина Гвардиолы навяжет конкуренцию Арсеналу?

🔹 Франк буднично победил бывшую команду, а Хави Симонс наконец-то проявил себя в АПЛ и даже забил дебютный гол!

🔹 Тосина нет на поле – Челси не пропускает! Но и забить команде Марески не удалось. Что надо поменять, чтобы снова начать побеждать?

🔹 Ливерпуль потерял 2 очка в матче с Лидсом. А сразу после – и Салаха. Разбираем главное интервью сезона.

🔹 Манчестер Юнайтед сохранил интригу до перерыва, а после – разделался со слабейшей командой лиги. Хватит ли игрокам положительных эмоций от разгрома хотя бы до конца года?

🔹 Эмери в очередной раз вмешивается в чемпионскую гонку. На этот раз в ней участвует и Астон Вилла! Но чего все-таки не хватило Арсеналу?

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

