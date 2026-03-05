Александр Соболев вытащил матч для «Зенита» и поразил общественность откровенным признанием. Матвей Кисляк выдал один из лучших перфомансов сезона и принес ЦСКА победу в тяжелейшем матче с «Краснодаром». Александр Головин и Матвей Сафонов тоже не подвели — оба россиянина провели шикарные матчи в Лиге 1.

АПЛ все больше разочаровывает содержанием футбола. «Арсенал» победил вопреки логике, оба клуба из Манчестера потеряли очки, а «Челси» наконец-то обрел стабильного и сильного нападающего. Харри Кейн убил интригу в Бундеслиге, а ПСЖ отобрал первую строчку у «Ланса». «Барселона» остановилась в шаге от «ремонтады» в матче с «Атлетико», а мадридский «Реал» переживает серьезный кадровый и игровой кризис.

В новом выпуске Тимофей Синявский подвел итоги прошедшей недели и в красках рассказал о самых интересных событиях. Это «Футбольный клуб». Мы начинаем!

#Арсенал #АПЛ #Барселона