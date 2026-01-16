Европейский футбол приготовил нам шикарные выходные! Главная вывеска в Англии – дерби «Ман Юнайтед» и «Ман Сити». Гвардьола заполучил Семеньо, и тот уже забивает. А в «МЮ» вернулся Майкл Каррик. Попробует сделать красный «Манчестер» снова великим. Кто, если не он?

«Реал» без Хаби Алонсо уже «сгорел» «Альбасете» в Кубке. Впереди – дебют тренера Альваро Арбелоа в Ла Лиге. Соперник – «Леванте». Они внизу таблицы. Но проблема в том, что они – сине-гранатовые. А у «Реала» с сине-гранатовыми дела в последнее время идут тяжело...

«Барселона» едет в гости к Захаряну, «Арсенал» может потерять очки с аутсайдером, топ-матч «Баварии» и бешеная чемпионская гонка в Италии. А ещё – «ПСЖ» пытается выйти на первое в Лиге 1, но всё никак не может.

Это «Футбольный клуб». Предвкушаем большой европейский уикенд!