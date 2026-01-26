#МанчестерЮнайтед #Арсенал #Реал

«Манчестер Юнайтед», что ты такое?! Стоило избавиться от Аморима – и вот команда сначала грохнула «Ман Сити» в дерби, а теперь ещё и «Арсенал». Майкл Каррик делает вещи! Теперь и без того крутая чемпионская интрига стала ещё круче. «Сити» и «Астон Вилла» выиграли, а вот «Ливерпуль» вновь провалился. «Плывёт» уже даже колосс Вёрджил ван Дайк...

«Реал» и «Барселона» идут нос к носу. «Мадрид» обыграл «Вильярреал», и Мбаппе на глазах у Браима Диаса исполнил то, что у самого Браима не получилось в финале Кубка Африки. Это такая поддержка? Или издёвка? Вообще нормально так делать?

«Бавария» впервые проиграла в Бундеслиге, «ПСЖ» вырвался в лидеры во Франции, а в Италии, кажется, вырисовывается главный фаворит на чемпионство. Это «Футбольный клуб». Препарируем большой европейский уикенд. Присоединяйтесь!

