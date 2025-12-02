5+ причин любить Упамекано | Как травмы меняют ПСЖ | С Дортмундом все ясно | Гримальдо топ!
Картавый vs Лукомский // Как остановить Баварию? // Две трибуны // Дебаты
Пеп вынес «Ливерпуль» в 1000-м матче | «Арсенал» пропустил! | «МЮ» встает с колен | СТРИМ
СТРИМ: Кризис Ливерпуля, Арсенал удержит 1 место, Аморим гибче, чем кажется
Реал и Барселона разгоняются! Почему хромает Атлетико? Феномен Николя Пепе
Итоги работы Леви в «Тоттенхэме» | Кто фаворит АПЛ после закрытия окна? | Постекоглу возвращается!