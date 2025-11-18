Сегодня в планах вечер немецкого... и французского футбола с Артемом Денисовым. «Бавария» смяла ПСЖ, но споткнулась об «Унион». Как «Байер» заменил Виртца? «Дортмунд» слишком предсказуем. Травмы косят ПСЖ. «Монако» сменил тренера: первые впечатления.

Телеграм-канал Артема: https://t.me/byargonautica

Разбор игры Гримальдо и Упамекано сделан при участии автора канала Tomorrow 29/10. Подписывайтесь: https://t.me/tomorrow2910

Мой телеграм-канал: https://t.me/lukomski

Бусти, если хотите поддержать меня, задать вопрос, который точно попадет в стрим, или просто оставаться на связи: https://boosty.to/lukomski