«Реал» побеждает в меньшинстве: Хаби Алонсо починил команду? Второе удаление Хейсена. Рафинья опоздал на предматчевую тренировку, но вовремя сделал дубль против «Валенсии». Вернулся Берналь. «Атлетику» разрешили подписать Лапорта. Ужасный старт команды Диего Симеоне после яркого трансферного окна: разбираем причины. Николя Пепе феерит в «Вильярреале».

