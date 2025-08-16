В гостях Стас Минин, с которым мы обсудили ожидания от нового сезона Ла Лиги. У «Реала» и «Атлетико» много новых игроков и впечатляющая трансферная кампания. «Барселона» улаживает конфликт с Тер Стегеном и почти готова вернуться на Камп Ноу. Санти Касорла возвращается в Ла Лигу с «Овьедо»! Поговорим об испанском футболе и перспективах команд. Будем рады вашим вопросам в чате во время трансляции. Возьмем все самые интересные!

Телеграм-канал Вадим Лукомского: t.me/lukomski