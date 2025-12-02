Район Ричмонд, квартира, магазин и бар Теда Лассо. Главный стадион этого района - стадион Твикенхэм, чисто регбийная арена на 82 тысячи мест. Фаншоп регби, овальный мяч, история появления вида спорта. Гид по стадиону Кирилл, персональный тур. Королевская ложа, тренерские места на трибуне, преимущества регби перед футболом. Принцесса Кейт, патрон федерации регби Англии. Регби появился раньше. Уникальная регбийная раздевалка, порядковые номера сборников с 1871 года. Паб Капустный участок, футбольный клуб Ричмонд существует, Тед Лассо мог бы его тренировать. Паб Лассо, улица, где он живёт. Дартс, два утроения и яблочко, футболка, КОНКУРС!