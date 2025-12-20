В новом выпуске «Двух Трибун» обсуждаем высказывание Бруну Фернандеша. Капитан «Манчестер Юнайтеда» признался, что клуб был готов расстаться с ним прошлым летом, несмотря на статус лидера команды и одного из ключевых игроков

Эти слова показали, что в «МЮ» не всё в порядке. В клубе нет чёткого плана, а лидеры команды не чувствуют полной поддержки. Это особенно заметно на фоне того, что Фернандеш остался в Манчестере в один из самых тяжёлых периодов для клуба, отказавшись от более выгодных вариантов

Разбираем, что стоит за этим признанием, как оно отражает внутренние процессы в «МЮ», влияет ли ситуация на игру и роль Бруну в команде и к чему подобные сигналы могут привести в ближайшем будущем