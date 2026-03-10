01:12:10

SMOL FM 009.00 // «Краснодар» vs «Зенит» / «Спартак» без Станковича / Худший тур для судей

01:46:25

SMOL FM 011.00 // Гость: Сергей Игнашевич // ЦСКА – Спартак / Динамо – Локо / РПЛ / сборная России

26:30

ЛИДЕРЫ теряют ОЧКИ: ДЗЮБА вернется в СПАРТАК? / ЗЕНИТУ не хватает ПЕНАЛЬТИ / БИТЕЛЛО тащит ДИНАМО

01:26:26

SMOL FM 007.00 / Челестини vs Мусаев / Балтика в топ-3 / Красные и пенальти / Зырянов босс «Зенита»

01:23:04

SMOL FM 005.00 // Анти-Класико «Спартак» – «Зенит» // Леди Гага и Батраков // Падение Талалаева

01:18:56