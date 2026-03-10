SMOL FM 020.00 / Убийственное Динамо / Фиаско Зенита и Краснодара / Безумнаяпобеда Спартакафе
Всем привет! Наша радиовидеорубка продолжает свою работу
В новом выпуске SMOL FM разобрали матчи Кубка России и 20 тур РПЛ:
• Соболев сказал, что больше не будет хорошим мальчиком
• «Динамо» размазало «Спартак» и ЦСКА
• «Балтика» не тащит
• «Зенит» может снова перенести столетие
• Морозная битва «Рубина» и «Краснодара»
• «Локомотив» упустил 1 место
• Безумный матч «Спартака» и «Акрона»
SMOL FM – на одной волне с российским футболом
