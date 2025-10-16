Эрик-Максим Шупо-Мотинг должен был всю карьеру провести в середняках, за которые и играл до 29 лет. Пока на него вдруг не обратил внимание ПСЖ - парижанам срочно понадобился в обойму игрок такого типажа, который ещё и будет доволен своей ролью запасного.

Во Франции Эрик либо сидел на скамейке, либо, выходя на поле, смешил своими промахами. Но в ЛЧ 19/20 наступил его звёздный час. в 1/4 с «Аталантой» он перевернул игру, оформив гол и предголевой пас в концовке. Та десятиминутка сыграла решающую роль в переходе Шупо-Мотинга в «Баварию». Мюнхенцам понадобился бек-ап Левандовского и они обратили внимание на камерунца. А в Германии Эрик прижился и даже в одном из сезонов стал лучшим бомбардиром команды.

По итогу за несколько лет в ПСЖ и «Баварии» Шупо-Мотинг завоевал 10 трофеев. Хотя до перехода в гранды играл в Чемпионшипе и даже мечтать о подобном не мог.

Мы решили сделать топ про игроков, которые непонятно как оказывались в больших клубах и получали большие деньги, хотя цифры в контрактах не соответствовали их реальному уровню. Это топ про футболистов, которые обманули футбол!