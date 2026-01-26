Чистый хвост #180: ТРУСОВА, ВАЛИЕВА и КОСТОРНАЯ возвращаются: у кого из них получится?
#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Трусова #Косторная #Валиева #ISU #ИСУ #Милан2026 #Тутберидзе #Плющенко #Навка #Соколовская #реформы #Куница
Таймкоды:
0:00 сводка предсказаний от главного оракула «Чистого хвоста»
6:29 когда ждать Валиеву на международных турнирах?
14:23 главная конкурентка Валиевой в России – Петросян?
22:59 Трусова – наш ответ Сизерону и Лью? Полина не согласна
32:14 почему мы рады тому, что Трусова возвращается именно к Тутберидзе?
38:03 Ваня все еще ждет Косторную в одиночном – у любого тренера
46:13 мы не узнаем фигурное катание через несколько лет
52:18 «в фигурном катании нет взрослого разговора о серьезных проблемах»
1:00:10 почему даже топовые фигуристы не понимают, за что им ставят оценки?
1:06:36 давать отдельные медали за прыжки и артистизм – абсурд
1:11:23 насколько на фигурное катание влияет отсутствие России?
1:17:06 Омск, Таллин, Бостон – Паша выбирает, где проводить чемпионаты
1:21:19 судейские скандалы – главный способ продвижения в фигурном катании?