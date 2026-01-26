#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Трусова #Косторная #Валиева #ISU #ИСУ #Милан2026 #Тутберидзе #Плющенко #Навка #Соколовская #реформы #Куница

Таймкоды:

0:00 сводка предсказаний от главного оракула «Чистого хвоста»

6:29 когда ждать Валиеву на международных турнирах?

14:23 главная конкурентка Валиевой в России – Петросян?

22:59 Трусова – наш ответ Сизерону и Лью? Полина не согласна

32:14 почему мы рады тому, что Трусова возвращается именно к Тутберидзе?

38:03 Ваня все еще ждет Косторную в одиночном – у любого тренера

46:13 мы не узнаем фигурное катание через несколько лет

52:18 «в фигурном катании нет взрослого разговора о серьезных проблемах»

1:00:10 почему даже топовые фигуристы не понимают, за что им ставят оценки?

1:06:36 давать отдельные медали за прыжки и артистизм – абсурд

1:11:23 насколько на фигурное катание влияет отсутствие России?

1:17:06 Омск, Таллин, Бостон – Паша выбирает, где проводить чемпионаты

1:21:19 судейские скандалы – главный способ продвижения в фигурном катании?