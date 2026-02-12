Чистый хвост #184: Шок-развязка на Олимпиаде-2026 – Фурнье-Бодри и Сизерон победили в дебютный сезон
#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #ФурньеБодри #Гиллес #Пуарье #Фир #Гибсон #Милан2026 #Гиньяр #Фаббри #танцы #Бейтс #Чок #Сизерон #Пападакис
https://paywall.pw/w7xvmzvneao4 – новый телеграм-канал «Чистый хвост: версия для своих»
Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail
Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann
Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled
Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/
Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud
Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc
Таймкоды:
0:00 кто был главным фаворитом накануне Олимпиады – американцы или французы?
8:31 Майя считает, что в танцах нужно было вручать два серебра
15:42 «Лоранс украла у Мэдисон Чок статус девушки, на которую все смотрят»
20:03 в чем произвольный танец Фурнье-Бодри и Сизерона круче всех остальных?
23:59 очередной модный приговор Вани для Мэдисон Чок
30:54 Полина объясняет, почему Фурнье-Бодри и Сизерон настолько гармоничны друг с другом
35:54 Чок и Бейтс не были готовы к борьбе, так как привыкли выигрывать без конкуренции?
41:59 «чтобы побеждать, нужно удивлять»: Паша – с критикой Гиллес и Пуарье
47:30 почему в соцсетях считают, что американцев засудили, и требуют пересмотреть результаты?