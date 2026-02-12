#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #ФурньеБодри #Гиллес #Пуарье #Фир #Гибсон #Милан2026 #Гиньяр #Фаббри #танцы #Бейтс #Чок #Сизерон #Пападакис

Таймкоды:

0:00 кто был главным фаворитом накануне Олимпиады – американцы или французы?

8:31 Майя считает, что в танцах нужно было вручать два серебра

15:42 «Лоранс украла у Мэдисон Чок статус девушки, на которую все смотрят»

20:03 в чем произвольный танец Фурнье-Бодри и Сизерона круче всех остальных?

23:59 очередной модный приговор Вани для Мэдисон Чок

30:54 Полина объясняет, почему Фурнье-Бодри и Сизерон настолько гармоничны друг с другом

35:54 Чок и Бейтс не были готовы к борьбе, так как привыкли выигрывать без конкуренции?

41:59 «чтобы побеждать, нужно удивлять»: Паша – с критикой Гиллес и Пуарье

47:30 почему в соцсетях считают, что американцев засудили, и требуют пересмотреть результаты?