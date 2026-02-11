Чистый хвост #183: Дебют ГУМЕННИКА на Олимпиаде-2026: что не получилось?
#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Олимпиада2026 #figureskating #Малинин #Кагияма #Гуменник #Фа #судьи #Милан2026 #Эгадзе #Шайдоров #Риццо #Грассль #Селевко #Аймоз #Бейтс #Чок #Сизерон
Таймкоды:
0:00 – Полина празднует день рождения и защищает Гуменника, который показал достойный прокат
9:55 – Майя видела прокат вживую – что ей понравилось? Почему не получилось подняться выше 12-го места?
12:15 – сам Петя расстроился после дебюта? Подробности из Милана
13:35 – «Парфюмер» под новую музыку = выучить за 3 дня экзамен по электромеханике. Как это выглядело со стороны?
19:00 – почему случился косяк с музыкой? Кто виноват – наша федерация, ISU, МОК, лейблы или Петр?
27:58 – чего мы ждали от Гуменника в короткой программе?
38:05 – Майя довольна судейством – не было компании «утопим Гуменника». И это позитивный сигнал перед произвольной и для Петросян
44:15 – что ждет Гуменника в произвольной? Наши прогнозы
47:15 – Малинин, Кагияма, Фа, Чха – лучшие прокаты вечера
51:40 – Малинин не на пике формы? Иван считает, что у него огромный запас
56:20 – расклад на танцы: Чок / Бейтс или Фурнье-Бодри / Сизерон? Майя с подробностями тренировок
1:01:50 – Паша объясняет главный козырь Чок и Бейтс. Именно на Олимпиаде