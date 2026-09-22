Это новая рубрика под названием «Что происходит?». Здесь мы погружаем вас в контекст актуального события и вместе с экспертами разбираемся в происходящем. Сегодня речь пойдет про уход Тодда Боули из «Челси». Своим мнением поделились Александр Журавлев, Никита Зырянов, Игорь Сергеев и Кирилл Бельский.

Четыре года назад Боули стал лицом новой эпохи «синих» после ухода Романа Абрамовича. За это время клуб пережил, кажется, вообще все! Около 700 млн € на трансферы только за первые два окна. Почти 2 млрд за четыре года!

«Челси» раз за разом бил рекорды и разгонял рынок: Энцо Фернандес, Михаил Мудрик, Мойзес Кайседо, Морган Роджерс. Было и много другого: контракты на 8-9 лет, увольнение Томаса Тухеля, 12-е место, тренерская чехарда, огромные убытки, а затем возвращение в Лигу чемпионов, победа в Лиге конференций и титул клубного чемпиона мира. Теперь Боули уходит. Мы решили переосмыслить эти четыре года. Как изменился «Челси»? Роль Боули в проекте. И главное – что ждать дальше?

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