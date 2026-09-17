Ловите Превью на 5 тур АПЛ. Брентфорд принимает Челси, Брайтон забивает всем, а как же Арсенал? Борнмут ждут в гости Андони Ираолу и Ливерпуль, Фулхэм и МЮ решат у кого больше проблем. Комментатор АПЛ Михаил Горячев на своем канале FootballMike разбирает все матчи тура, форму команд, главные интриги и то, чего ждать от очередных выходных. Английская Премьер-лига после этого тура отправится на перерыв, так что давайте насладимся им как следует!

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Брентфорд и Челси открывает программу тура. Челси едет на непростой выезд после потери очков в прошлом матче АПЛ. Сможет ли команда вернуться к победам или Брентфорд продолжит удивлять на старте сезона?

Брайтон — Арсенал — ещё одна большая проверка для действующего чемпиона. Арсенал начал сезон с четырёх побед подряд и подходит к 5 туру со стопроцентным результатом. Получится ли продлить победную серию на сложном выезде к Брайтону?

Борнмут — Ливерпуль. Команда Андони Ираолы потеряла очки в прошлом туре и теперь отправляется в гости к Борнмуту. Для Ливерпуля это возможность быстро исправиться, но насколько удобным окажется такой соперник?

Фулхэм — МЮ — ещё один интереснейший матч 5 тура. Манчестер Юнайтед ждёт новая проверка после манчестерского дерби. Как отреагирует команда Майкла Каррика и сможет ли МЮ забрать три очка на выезде?

Также подробно говорим про остальные матчи тура.

Тоттенхэм — Астон Вилла — уже должны начать забивать голы. Эвертон ждет в гости кусачий Ипсвич. Матч ожидается голевым. Ньюкасл принимает Халл на Сент-Джеймс Парк и это станет настоящим испытанием для их и других. Ноттингем Форрест ждет дома Ковентри который пока так и не может забить. Лидс уже на 3-м месте, а вот Кристал Пэлас шатает в разные стороны. Манчестер Сити принимает Сандерленд, который почти отобрал очкив прошлом туре у Арсенала.

0:00 Вступление

0:21 Результаты 4 тура

1:41 Брентфорд - Челси: опять забьют и пропустят.

3:50 Тоттенхэм - Астон Вилла: если не сейчас, то когда?

6:06 Брайтон - Арсенал: И чемпионам забьют?

9:29 Эвертон - Ипсвич: кто кого покусает?

11:30 Ньюкасл - Халл: Когда закончится сказка?

13:29 Ноттингем Форрест - Ковентри: Гласснер набирает ход

15:29 Манчестер Сити - Сандерленд: Когда пропустит Сити?

18:02 Лидс - Кристал Пэлас: Этих парней не остановить

20:23 Борнмут - Ливерпуль: Кого Ираола знает лучше?

23:20 Фулхэм - МЮ: один из тренеров подвиснет на увольнение.

25:47 Где смотреть АПЛ?

В этом выпуске FootballMike разбираем все 10 матчей 5 тура АПЛ, обсуждаем главные интриги, состояние топ-клубов и команды, за которыми особенно интересно следить на старте сезона.

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