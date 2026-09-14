Манчестер Сити — МЮ, Ливерпуль — Фулхэм, Челси — Халл, Сандерленд — Арсенал — разбираем главные матчи 4 тура АПЛ! Манчестер Сити прибил Манчестер Юнайтед в дерби, Ливерпуль и Челси потеряли очки, а Арсенал продолжил победную серию. Большой обзор 4 тура АПЛ: результаты матчей, главные события тура, герои и провалы.

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Английская Премьер-лига сыграла очередной тур. Футбол получился разный и противоречивый. Михаил Горячев - комментатор АПЛ - на своем канале FootballMike рассказывает как это было.

Главная вывеска тура — Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити. МЮ не смог остановить команду Энцо Марески, а «Сити» ещё раз показал, насколько серьёзно настроен в новом сезоне АПЛ. Почему манчестерское дерби сложилось именно так? Что не получилось у команды Майкла Каррика? И какие выводы можно сделать о нынешних «Сити» и «Юнайтед» после первых четырёх туров?

Ливерпуль — Фулхэм принёс ещё одну потерю очков мерсисайдцам. «Ливерпуль» Андони Ираолы снова столкнулся с проблемами на «Энфилде». Разбираемся, почему команда не смогла добиться нужного результата, что происходит с её игрой и насколько тревожным выглядит старт сезона.

Очки теряет и Челси. Матч Челси — Халл должен был стать возможностью для лондонцев продолжить удачный старт, но всё оказалось значительно сложнее. Обсуждаем, чего не хватило команде Хаби Алонсо и какие проблемы нового «Челси» становятся заметны уже в начале чемпионата.

А Арсенал продолжает побеждать. Матч Сандерленд — Арсенал приносит лондонцам очередные три очка. Команда снова подтверждает статус одного из главных претендентов на чемпионство. Насколько убедителен «Арсенал» прямо сейчас и способен ли сохранить такой темп на длинной дистанции?

Также в выпуске — остальные события 4 тура английской Премьер-лиги. Обсуждаем результаты матчей, самые интересные игровые моменты, неожиданные выступления команд и то, как меняется расклад сил на старте нового сезона АПЛ.

Манчестер Сити побеждает МЮ, Арсенал продолжает набирать очки, а Ливерпуль и Челси оступаются. После четырёх туров уже появляются первые серьёзные вопросы к грандам и первые основания говорить о расстановке сил в борьбе за чемпионство.

Тоттенхэм снова без голов, Астон Вилла и Ноттингем Форрест забили 3 гола и Гласнер увозит победу.

Борнмут и Брентфорд играют в голевую ничью 2:2

Брайтон громко раскатывает Ковентри в гостях 0:5

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