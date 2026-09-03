Превью 3 тура АПЛ! Разбираем главные матчи тура: Арсенал и Челси зарубятся на Эмирейтс в воскресенье. Чуть раньше Эвертон проверит дома готовность МЮ вскрывать низкий блок. Ипсвич в пятницу принимает Ливерпуль уже с Барколя в составе. Михаил Горячев и FootballMike представляют большое превью тура: английская премьер-лига, футбол, главные интриги, прогнозы и разбор каждого матча.

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Ньюкасл и Борнмут всегда забивают много друг другу. Брентфорд и Сандерленд обыграли друг друга в прошлом сезоне, посмторим как будет на этот раз. Брайтон и Лидс - столкновение двух разных стилей. Манчестер Сити может не заметить дома Ковентри. Интересно будут ли сразу играть Энцо и Ндиай? А Ноттингем Форрест принимает Тоттенхэм, который еще не забивал. Как и Астон Вилла, которая поедет в гости к Халл Сити. Фулхэм дома будет принимать Кристал Пэлас.