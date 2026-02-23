В АПЛ пролетел 27 тур и Михаил Горячев подготовил для вас обзор матчей. Английская Премьер-лига подходит к весеннему отрезку полной интриг, таблица АПЛ меняет команды местами, и в этом туре тоже было несколько неожиданных выступлений.

Эвертон и МЮ играют в понедельник, поэтому в обзор не попали. Манчестер Юнайтед и Каррик это еще успеют.

Тоттенхэм и Арсенал сегодня не соперники. Игра в дерби этого наглядно показала. Артета легко переиграл Тудора. Эзе и Дьекереш забили красивые голы. Обсуждение работы судей приветствуется. Ливерпуль выглядел ужасно против Ноттингем Форрест. Макалистер провел едва ли не худший матч, но забил победный гол - опять куча вопросов к Слоту. Челси неожиданно потерял очки с Бернли благодаря удалению Фофана. Манчестер Сити не без труда обыгрывает Ньюкасл благодаря дулю О'Райли. Гвардиола продолжает побеждать. Брайтон красиво убрал Брентфорд, а Джеймс Милнер поставил рекорд всех времен АПЛ. Вест Хэм и Борнмут скатали унылые 0:0, а Кристал Пэлас наконец-то победил - Вулверхэмптон.