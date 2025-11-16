Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл весь матч с микрофоном — на этот раз во время BetBoom матча Россия — Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Заключительная игра 2025 года завершилась не в пользу нашей сборной – 0:2. Это первое поражение национальной команды за 4 года.

Какие тактические советы Валерий Георгиевич давал в раздевалке и как тренер пытался изменить игру? Что Дивеев сказал в раздевалке после результативной ошибки? Как полученную травму переживал Обляков? Что главный тренер сказал ребятам после финального свистка?

🎙 Всё это — в уникальном выпуске новой рубрики сборной России!

