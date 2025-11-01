Если и есть футболист, которого мечтал бы видеть в своей команде любой тренер, то это Харри Кейн. Прямо сейчас англичанин реально может всё! Он и забивает, и раздаёт, и в опорную зону опускается, и до своей штрафной готов отработать по сопернику, если нужно. Кейн абсолютно тотален.

В новом тактическом «Футбольном клубе» Антон Михашенок подробно разобрал, в чём феномен «баварской» версии Кейна. Все видят, что Харри крут. Но за счёт чего он крут? В чём он уникален? И кто из партнёров делает его ещё лучше? В комнате тактики «ФК» всё это разложили в деталях.

Впереди у Кейна большое испытание. Оно во многом предопределит, получит ли Харри «Золотой мяч» в следующем году. Что ещё за испытание? Врубайте выпуск, все ответы – там!