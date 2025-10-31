Впереди нас ждет очередной увлекательный уикенд в европейском футболе. «Тоттенхэм» и «Челси» попробуют определить сильнейшего в лондонском дерби — кажется удалений здесь не избежать. «Манчестер Сити» сыграет с дерзким «Борнмутом», не проигрывающим аж с апреля. «Барселона» и «Реал» проверят свои силы против крепких середняков Ла Лиги.

Центральным матчем в Италии станет противостоянии между «Миланом» и «₽омой» — уже предвкушаем тактическую дуэль межд Аллегри и Гасперини. А еще в эти выходные состоится долгожданный тренерский дебют — Лучано Спаллетти проведет свой первый матч в качестве тренера «Ювентуса».

Наш ведущий Алексей Ярошевский традиционно подготовил для вас подробное превью к самым интересным матчам уикенда. Это «Футбольный клуб». Мы начинаем!