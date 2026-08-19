АПЛ возвращается! Что покажут в новом сезоне Арсенал, Челси, Ливерпуль и МЮ? Каким будет Манчестер Юнайтед Майкла Каррика и насколько непредсказуемой окажется английская Премьер-лига. Большой разговор про футбол ведут Михаил Горячев, автор и ведущий канала FootballMike, Денис Казанский и Васант Балан. Это подробное превью нового сезона: главные претенденты на чемпионство, трансферы, новые тренеры, тактические изменения, проблемы топ-клубов и наши прогнозы на итоговую таблицу.

Сразу девять команд начинают его с новыми тренерами, клубы провели полноценную предсезонку, состоялись важные трансферы, а привычная расстановка сил снова может серьезно измениться. Вернется ли классическая топ-6? Или Ньюкасл, Астон Вилла, Ноттингем Форест и другие команды вновь вмешаются в борьбу больших клубов?

Начинаем с Челси. Несколько лет трансферная политика клуба вызывала огромное количество вопросов, но этим летом впервые появляется ощущение системной работы. Обсуждаем приход Хаби Алонсо и его первые шаги в АПЛ.

Большой разговор — о Ливерпуле Андони Ираолы. Один из самых интересных тренерских экспериментов нового сезона.

Сможет ли здоровый Исак снова стать одним из лучших нападающих АПЛ? Сделает ли следующий шаг Вирц? И что даст команде трансфер Рональда Араухо?

Майкл Каррик великолепно провел предыдущий сезон, но теперь перед ним совершенно другой вызов. МЮ возвращается к насыщенному календарю, а тренеру предстоит доказать, что он способен не только спасти сезон большого клуба, но и полноценно этим клубом управлять.

Обсуждаем трансферы Андрея Сантоса и Юри Тилеманса, необходимость нового опорного полузащитника, глубину состава и зависимость команды от Бруну Фернандеша.

Отдельная история нового сезона — Манчестер Сити после Пепа Гвардиолы. Потеряла ли команда ауру, которая долгие годы заставляла соперников опасаться Сити еще до стартового свистка? Обсуждаем возможный уход Родри, роль Эллиота Андерсона и место Райана Шерки в новой системе.

И, конечно, действующий чемпион — Арсенал. Что сложнее: впервые за 22 года выиграть АПЛ или через сезон защитить чемпионский титул? Теперь команда Микеля Артеты становится главным ориентиром для конкурентов, а вместе с этим меняется и психологическое давление.

Разбираем трансфер Бруну Гимараэса, невероятную конкуренцию в центре поля, роли Мартина Субименди и Микеля Мерино и вопросы к глубине атаки. Нужно ли «Арсеналу» вообще серьезно менять футбол, который уже принес чемпионство? Ждать ли еще один большой трансфер? И главное — что способно помешать команде Артеты снова стать лучшей в Англии?

В финале — большой прогноз на сезон АПЛ 2026/27 от Михаила Горячева, Дениса Казанского и Васанта Балана.

Выбираем чемпиона и прогнозируем места со второго по седьмое, называем три команды на вылет, лучшего бомбардира, лучшего ассистента и лучшего игрока сезона. А также — лучший и худший трансферы, главное открытие, первую тренерскую отставку, команды, которые выступят значительно лучше и хуже прошлого сезона.

И напоследок каждый делает самый смелый прогноз на новый сезон, за который придется отвечать в мае.