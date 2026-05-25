В АПЛ сыграли последний 38 тур. Каковы его итоги?

Салах и Робертсон провели последний матч на Энфилде, и Ливерпуль сыграл вничью с Брентфордом. Гвардиола и Бернарду Силва вообще в своем прощальном матче проиграли. Бруно Фернандеш отдал рекордный пас за МЮ и Манчестер Юнайтед вообще победу увозит из Брайтона, а Арсенал победил перед финалом ЛЧ. Тоттенхэм сохраняет прописку, Вест Хэм вылетает. Сандерленд обыграл Челси - Лига Чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций в следующем сезоне без синих - думаю, это к лучшему.

Михаил Горячев - комментатор АПЛ - сделает краткий обзор 38 тура и подводит его итоги. Таблица АПЛ приняли свой финальный вид.