Сезон АПЛ окончен. Призы раздали лауреатам. А Михаил Горячев и Александр Неценко подвели свои итоги в подкасте на канале FootballMike.

Арсенал забрал титул, а Артета - тренера года. Манчестер Сити не хватило на финише, а Гвардиола уже ушел. Слот и Ливерпуль, Каррик и МЮ - одного удержали, второго выгоняют свои же фанаты. Челси провалил сезон, зато забрал Хаби Алонсо. Астон Вилла и Кристал Пэлас забрали уже по еврокубку. Где там Лига Чемпионов и Арсенал - ПСЖ?

Английская Премьер-лига слишком обширна, чтобы не говорить о ней снова и снова. И хоть таблица АПЛ уже расставила команды на месте, время подвести итоги и сделать обзор сезона.

Михаил Горячев - комментатор АПЛ и автор канала FootballMike ретроспектирует сезон и предлагают свой обзор. В гостях - комментатор Матч ТВ, ведущий Коммент Шоу и большой любитель АПЛ Александр Неценко.