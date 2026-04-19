Манчестер Сити и Арсенал разыграли чемпионский матч в АПЛ и Гвардиола забрал победу: забили Холланд и Шерки. Артета сыграл на удивление смело, а в итоге проиграл свой матч. Таблица АПЛ теперь показывает разницу только в 3 очка при игре в запасе у Сити. Английская Премьер-Лига дарит нам дивный финиш.

Михаил Горячев - комментатор АПЛ - уже подготовил для вас обзор матчей прямо из Лондона.

Ливерпуль хлопнул в гостях Эвертон в дерби. Это уже 6-й раз когда Ливерпуль забивает в дерби на 90-й+ минуте. Салах и Ван Дайк забили свои голы и подарили фанатам супер важную победу и важнейшие очки. Лига Чемпионов в следующем сезоне становится все ближе.

Челси дома проиграл Манчестер Юнайтед. МЮ и Каррик продолжают забирать противоречивые победы, зато уверенно идут в лидерах. Бруно делает очередную голевую передачу, а Кунья кладет красивый гол.

