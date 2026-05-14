АПЛ уже на самом финише - впереди 37 тур. Английская Премьер-лига в этом году сохраняет интригу на каждом участке, о чем говорит таблица АПЛ.

Михаил Горячев - комментатор АПЛ - на своем канале FootballMike анализирует 37 тур и подготовил свое Превью к матчам.

Финал Кубка Англии дарит нам матч Челси против Манчестер Сити. Для Челси это единственный способ хоть как-то скрасить плохой сезон, а Гвардиола попадает в 3-й финал подряд, но 2 предыдущих он проиграл.

Астон Вилла и Ливерпуль начнут тур в пятницу. Лига Чемпионов маячит перед обоими клубами, а Вилле через неделю может еще и Лига Европы достаться. Арсенал может сделать еще один шаг к титулу - надо дома обыграть Бернли. Челси и Тоттенхэм сыграют супер битву на Стэмфорд Бридж во вторник.

МЮ сыграет в воскресенье против Ноттингем Форрест. Посмотрим как Манчестер Юнайтед и Каррик проведут последний домашний матч сезона. Ждем голевой пас от Бруну Фернандеша и гол Каземиро.

Брентфорд очень хочет в ЛЧ, для этого надо обыграть дома Кристал Пэлас. Эвертон тоже стремится в еврокубки, в гости приезжает неудобный Сандерленд. Вулверхэмптон уже давно вылетит, да и Фулхэм все задачи решил, но свой матч сыграть надо. Ньюкасл принимает Вест Хэм и здесь кроется еще одна интрига - кто же вылетит из АПЛ. Лидс дома ждет Брайтон, и гости тоже еще борются за зону в Европе. Борнмут и Манчестер Сити в борьбе за титул и место в ЛЧ. А Тоттенхэм поедет в гости к Челси.