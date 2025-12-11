Пост про Football Manager в ТГ Саши: https://t.me/sash2x/1852

В сегодняшнем видео вы узнаете: как карточки из Ultimate Team влияют на личный бренд и заработки игроков. Что такое проклятие обложки? И действительно ли футболисты используют FIFA для подготовки к матчам?

Я расскажу, как из-за Football Manager Месси чуть не оказался в шотландском «Рейнджерс». Почему фанаты этой игры становятся топовыми тренерами. И как еще, FIFA и FM, изменили уже не виртуальный, а реальный футбол.

YT Кефира: / @fckefir

YT Панды: / @drysheva

YT Акула: / @acoolbek

TG Саши Слудникова: https://t.me/sash2x

Наша фирменная одежда МЯЧ Brand: https://brand.myach.pro/