Самая быстрая трасса Ф-1 - Монца, Италия. Маленький город, собор с историей, кофе и общение с GPT. Дорога к автодрому, лес, парк, дворец австрийского герцога. Особенности трассы, памятник великому чемпиону, ретро-болид, фаншоп автодрома в Монце. Экскурсия по трэку, вип-боксы, трибуны, подиум, история трассы. Связь с фильмом Ф-1, Брэд Питт в главной роли. Итог конкурса. Разыгрываем шоппер из Монцы и футболку Интера. Анонс будущих видео: Неаполь, Лондон, Ричмонд, Амстердам, Рим.