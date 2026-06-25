Эквадор - Германия, Тунис - Нидерланды, Турция - США, Япония - Швеция. Чемпионат мира 2026 - ВидеоСпортс
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