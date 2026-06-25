Чемпионат мира пошел на 3 круг - наступают решающие матчи. Эквадор не забил еще ни одного гола. На очереди Германия, и Эквадору нужна только победа. Тунис пропустил уже 9 голов, интересно сколько им забьют Нидерланды. Турция вылетела, но захочет громко хлопнуть дверью против США, Япония и Швеция бьются за 2 место в группе. Даже Кюрасао может выйти в плей-офф, если обыграет Кот-д'Ивуар. Австралия и Парагвай могут сыграть вничью, набрать по 4 очка и пройти дальше.

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