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Чемпионат мира по футболу 2026 переключается на режим плей-офф. Первые команды уже отправятся с ЧМ домой. Жаль, что это будут кто-то из пар Бразилия - Япония и Нидерланды - Марокко. Германия попробует сломать крепкий Парагвай,

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