#чемпионатмира #чм #чм2026

Чемпионат мира вступил в стадию плей-офф. Уже в 1/16 встречаются крепкий Кот-д'Ивуар и Норвегия. Франция и Швеция следующими будут выяснять кто пройдет дальше. А Мексика и Эквадор в свою очередь поборются за место остаться на ЧМ.

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