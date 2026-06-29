Кот-д'Ивуар - Норвегия, Франция - Швеция, Мексика - Эквадор. Чемпионат мира 2026
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Чемпионат мира вступил в стадию плей-офф. Уже в 1/16 встречаются крепкий Кот-д'Ивуар и Норвегия. Франция и Швеция следующими будут выяснять кто пройдет дальше. А Мексика и Эквадор в свою очередь поборются за место остаться на ЧМ.
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