#чемпинатмира #чм #чм2026

Чемпионат мира по футболу 2026 набрал уже хороший ход.

В новой афише ЧМ отличные матчи: Германия расскажет нам всем что такое Кюрасао. Нидерланды и Япония должны подарить голы. Код-д'Ивуар ждет Эквадор в сложной игре. А Швеция и Тунис покажут аутсайдеры они в группе или нет.

Михаил Горячёв - комментатор АПЛ - подробно разбирает все матчи ЧМ в Превью на своем канале FootballMike. Подпишись чтобы ничего не пропустить.