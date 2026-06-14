Германия - Кюрасао, Нидерланды - Япония, Кот-д'Ивуар - Эквадор, Швеция - Тунис. Чемпионат мира 2026
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Чемпионат мира по футболу 2026 набрал уже хороший ход.
В новой афише ЧМ отличные матчи: Германия расскажет нам всем что такое Кюрасао. Нидерланды и Япония должны подарить голы. Код-д'Ивуар ждет Эквадор в сложной игре. А Швеция и Тунис покажут аутсайдеры они в группе или нет.
Михаил Горячёв - комментатор АПЛ - подробно разбирает все матчи ЧМ в Превью на своем канале FootballMike. Подпишись чтобы ничего не пропустить.