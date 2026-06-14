Германия - Кюрасао, Нидерланды - Япония, Кот-д'Ивуар - Эквадор, Швеция - Тунис. Чемпионат мира 2026 - ВидеоСпортс
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