Чистый хвост #175: 7 (!) квадов МАЛИНИНА и 2 старые программы ЛЬЮ. Итоги финала Гран-при
#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Гранпри #финалГранпри #Малинин #figureskating #Лью #Чок #Бейтс #Сизерон #ФурньеБодри #Грассль #Кагияма #Гиллес #Пуарье
Таймкоды:
0:00 есть одна тема, которая не отпускает нас даже после финала Гран-при
3:49 «ему интересно разговаривать с историей». Ваня объясняет, почему Малинин – красавчик
8:48 Малинин – это талант или гениальное воспитание?
16:44 Сато – будущий призер Олимпиады? Но лучший в Японии все еще Кагияма
22:31 кажется, чемпион Евро у парней уже очевиден. И это не Фа
27:16 почему Шайдоров в кризисе? Есть несколько версий
33:54 Фурнье-Бодри и Сизерон проиграли бы и без падения? Полина посчитала
42:39 судьи мстят Пайпер Гиллес за то, что она их раскритиковала?
48:41 Гиллес и Пуарье наказали за вторичность?
54:08 жаловаться на судейство и монополию Монреаля в танцах – это слабость
1:01:03 «всепоглощающая зона комфорта»: за счет чего побеждает Алиса Лью?
1:06:39 Майя защищает Лью, ее старые программы и потенциальные ультра-си
1:13:39 почему Ханю, Валиевой и Петросян можно возвращать программы, а Лью – нет?
1:23:32 монолог Паши о том, почему чемпионы мира обязаны задавать тренды
1:29:09 увидим ли мы Лью на Олимпиаде с новыми постановками? Заключаем пари!
1:36:11 важная причина посмотреть парный турнир в Милане