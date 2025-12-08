#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Гранпри #финалГранпри #Малинин #figureskating #Лью #Чок #Бейтс #Сизерон #ФурньеБодри #Грассль #Кагияма #Гиллес #Пуарье

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Текст Полины Крутихиной «Алиса Лью весь сезон обещает новые программы и ультраконтент. Нет ничего – но она все равно чемпионка»: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3368647.html

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 есть одна тема, которая не отпускает нас даже после финала Гран-при

3:49 «ему интересно разговаривать с историей». Ваня объясняет, почему Малинин – красавчик

8:48 Малинин – это талант или гениальное воспитание?

16:44 Сато – будущий призер Олимпиады? Но лучший в Японии все еще Кагияма

22:31 кажется, чемпион Евро у парней уже очевиден. И это не Фа

27:16 почему Шайдоров в кризисе? Есть несколько версий

33:54 Фурнье-Бодри и Сизерон проиграли бы и без падения? Полина посчитала

42:39 судьи мстят Пайпер Гиллес за то, что она их раскритиковала?

48:41 Гиллес и Пуарье наказали за вторичность?

54:08 жаловаться на судейство и монополию Монреаля в танцах – это слабость

1:01:03 «всепоглощающая зона комфорта»: за счет чего побеждает Алиса Лью?

1:06:39 Майя защищает Лью, ее старые программы и потенциальные ультра-си

1:13:39 почему Ханю, Валиевой и Петросян можно возвращать программы, а Лью – нет?

1:23:32 монолог Паши о том, почему чемпионы мира обязаны задавать тренды

1:29:09 увидим ли мы Лью на Олимпиаде с новыми постановками? Заключаем пари!

1:36:11 важная причина посмотреть парный турнир в Милане