09:53
Урок 1: «Сторителлинг». Прожектор Трибуны
06:49
Урок 2: «Форматы сторителлинга». Прожектор Трибуны
11:46
Урок 3: «Этапы создания истории». Прожектор Трибуны
09:25
Урок 4: «Как зацепить внимание аудитории». Прожектор Трибуны
Спортивный контент
10:10
Урок 5: «Как искать информацию для поста». Прожектор Трибуны
08:21
Урок 6: «Как писать про одну команду». Прожектор Трибуны
06:22
Урок 7: «Как найти тему». Прожектор Трибуны
08:02
Урок 8: «Как написать неаналитический обзор спортивного события». Прожек...
10:08
Урок 9: «Как написать репортаж со стадиона». Прожектор Трибуны
18:17
Урок 10: «Как писать про тактику и проводить аналитический разбор футбол...
17:53
Урок 11: «Как разговорить дерево: правила интервью». Прожектор Трибуны
09:15
Урок 12: «Как рассказать маленький сюжет». Прожектор Трибуны
12:55
Урок 13: «Как сделать интересным пост про нетоповый вид спорта». Прожект...
07:42
Урок 14: «Какие форматы есть в спортивных медиа». Прожектор Трибуны
09:28
Урок 15: «Как сблизить спорт и культуру». Прожектор Трибуны