Обсудим наиболее востребованные форматы, которые используются на Спортсе” и в других спортивных медиа.

Спикер: Павел Тихонов, мастер заголовка, старший редактор Спортса”

Конспект урока: https://disk.yandex.ru/d/2Sq_RUM1bhbZpA

Как создать блог на Спортсе" sports.ru/football/blogs/3237012.html

О встрече Духа Хлебонасущенского, который собирает уникальную статистику о любимом хоккеисте Александре Овечкине и выкладывает ее под каждой веткой с результатами, с самим героем: sports.ru/hockey/blogs/3187323.html

Мы звонили Бракамонте, когда никто не знал, как у него дела: sports.ru/football/blogs/1512656.html