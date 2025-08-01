Урок 12: «Как рассказать маленький сюжет». Прожектор Трибуны
В этом уроке мы обсудим, почему сегодня маленькие сюжеты особенно важны, как их удобно упаковывать и как сделать из одного мощного факта классную историю.
Спикер: Вадим Кораблев, редактор, автор и главный интервьюрер Спортса”
Конспект урока: https://disk.yandex.ru/d/2Sq_RUM1bhbZpA
Как создать блог на Спортсе" sports.ru/football/blogs/3237012.html
Буллеты в посте про Алексея Миранчука с заголовком «Где Алексей Миранчук?» sports.ru/football/blogs/3186301.html