На курсе спортивного блогинга «Прожектор Трибуны» это заключительный урок. Видео предназначено для тех, кто создает контент, связанный с миром спорта и ищет способы найти свою аудиторию. Мы рассмотрим ключевые стратегии и инструменты, которые помогут вам определить, кто такие ваши потенциальные зрители или читатели, и как их привлечь к вашему контенту.

Спикер: Сергей Гилев, основатель Трибуны, популярный киноактер

Конспект урока: disk.yandex.ru/d/2Sq_RUM1bhbZpA

Создать блог на Спортсе" sports.ru/football/blogs/3237012.html