Любой автор может ошибиться. Это простое правило нужно повторять каждый день, оно помогает держать себя в тонусе и не расстраиваться, если ошибка закралась в текст поста. Ляпы бывают даже в больших медиа, хотя текст проходит через руки автора, редактора, иногда – даже корректора. Сегодня расскажем о нескольких самых распространенных видах ошибок и о том, как их избежать.

Спикер: Сергей Гилев, основатель Трибуны, популярный киноактер

