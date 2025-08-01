Обсудим, как не бояться пересечений спорта и культуры и как интересно рассказывать о них в спортивных медиа.

Спикер: Вадим Кораблев, редактор, автор и главный интервьюрер Спортса”

Конспект урока: https://disk.yandex.ru/d/2Sq_RUM1bhbZpA

Как создать блог на Спортсе" sports.ru/football/blogs/3237012.html

Статьи из урока:

- Пари НН» выпускает форму с цитатами Максима Горького: https://www.sports.ru/football/1115433600-pari-nn-predstavil-alternativnuyu-formu-na-sezon-s-czitatami-gorkogo-o.html

- «Спартак» и Аниме: https://www.sports.ru/football/blogs/3171613.html

- Евро-2020 мы сравнили героев великих школ живописи Италии и Испании со звездами футбола. Гвардиола – Пикассо, Тотти – Каравджо: https://www.sports.ru/football/blogs/2940879.html

- Влад Воронин в колонке про великое фото Джека Грлиша с чемпионского парада сравнил его с живым воплощением Пия XIII из сериала «Молодой Папа»: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/3169243.html

- Большой текст про Сергея Довлатова, когда выяснилось, что он однажды написал статью для «Советского спорта» – об эстонских кинематографистах, снимающих спортивные документалки: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3181812.html