Вы смотрите первый урок курса спортивного блогинга «Прожектор Трибуны» от Спортса”. Курс посвящен основам создания спортивного контента. Вы научитесь писать материалы о спорте так, чтобы их прочитали.

В этом уроке вы узнаете про сторителлинг: с чего начать историю и как сделать ее хорошей.

Спикер: Сергей Гилев, основатель Трибуны, популярный киноактер

Конспект урока: https://disk.yandex.ru/d/2Sq_RUM1bhbZpA

Как создать блог на Спортсе" https://www.sports.ru/football/blogs/3237012.html

Что почитать дополнительно: Книга Линды Сегер «Как хороший сценарий сделать великим»