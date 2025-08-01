Урок 1: «Сторителлинг». Прожектор Трибуны
Вы смотрите первый урок курса спортивного блогинга «Прожектор Трибуны» от Спортса”. Курс посвящен основам создания спортивного контента. Вы научитесь писать материалы о спорте так, чтобы их прочитали.
В этом уроке вы узнаете про сторителлинг: с чего начать историю и как сделать ее хорошей.
Спикер: Сергей Гилев, основатель Трибуны, популярный киноактер
Конспект урока: https://disk.yandex.ru/d/2Sq_RUM1bhbZpA
Как создать блог на Спортсе" https://www.sports.ru/football/blogs/3237012.html
Что почитать дополнительно: Книга Линды Сегер «Как хороший сценарий сделать великим»