28:15
Что не так с Юве? | Новый стадион | Ювентус и Торино
14:46
Стадион Челси | Стэмфорд Бридж | Гай Ричи и промахи Роналду
20:15
Олд Траффорд | Культовый стадион | Манчестер красный
18:31
Дом Пепа | Стадион Этихад | МанСити и их правила
15:57
Стадион Арсенала | Вопрос Артете | Чемпионские амбиции
30:03
Самый злой стадион | Лидс и Элланд роуд | Муралы Бьелсы и Фарке
01:03:03
Комментаторы друг о друге | Лучшее и худшее | Знаковые репортажи
50:22
Комментаторы | Зачем они нужны | Особенности профессии
22:08
Главный стадион | История Уэмбли | Сборная Англии и громкие финалы
15:32
Самые тесные раздевалки | Стадион клуба Фулхэм | Прогулка по Лондону
29:56
Это Энфилд | Ливерпуль и Битлз | YNWA и Коп