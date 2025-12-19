Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom.ru/link/i4E7ov/

В юбилейном десятом выпуске место напротив Гилерме и Сергея Кашникова занял Динияр Билялетдинов!

Вспомним путь Билла — номер 63, первое попадание в основу, золотой гол в Ярославле, капитанскую повязку, Евро-2008 и переход в «Эвертон». Обсудим сегодняшний «Локо» — стиль, зрелость и движение клуба вперёд. А также поговорим о личном — тренерские амбиции, сыновья в футболе и жизнь вне футбола.

В общем, ещё одна легенда в гостях у подкаста «Попутчики»!