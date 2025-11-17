Всем привет! Это новый выпуск шоу «Родной футбол», в котором Михаил Моссаковский, Владимир Быстров, Константин Генич и Сергей Егоров подвели итоги первого круга чемпионата России и последние успехи национальной команды.

Прервалась четырехлетняя беспроигрышная серия сборной: кто виноват? Стоит ли Валерию Карпину и дальше совмещать посты в национальной команде и «Динамо»? Тем более что у самих бело-голубых явный кризис!

Как москвичи докатились от разговоров про борьбу за чемпионство до 10-й строчки в турнирной таблице РПЛ? В чем причина неудач в «Динамо»? Насколько вероятна отставка Карпина до зимней паузы или по ходу сезона? Ставка на кубок — последний шанс спасти репутацию Валерия Георгиевича?

Как Челестини выстроил в ЦСКА за рекордный срок авторскую команду после ухода Николича и взял трофей? Все россияне показали прогресс: от Кисляка до Лукина, а Глебов и Круговой расцвели! Какие перспективы у армейцев в РПЛ? Каким будет очередное московское дерби со «Спартаком»?

Красно-белые конкретно провалились со Станковичем: со вторым бюджетом в лиге после огромных трат в зимнее окно москвичи лишь на 6-м месте в РПЛ! Как оценить трансферы — переход Жедсона и Гарсии? Кто стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Станковича? Знакомимся с Вадимом Романовым, одноклассником Генича!

Смена руководства в «Локомотиве»: почему произошла именно сейчас? Каких перемен ждать с приходом Ротенберга? И куда пропал Лоськов? Как оценить работу Галактионова в первом круге: железнодорожники по-прежнему в чемпионской гонке! А Батраков — главная звезда «Локо» и всего РПЛ!

Какую роль в «Краснодаре» играют новички: Дуглас Аугусто и Перрен усилили чемпионский состав быков? Сперцян — абсолютный лидер первого круга по ассистам, причем с огромным отрывом! Насколько на команду повлияет травма Сергея Петрова? И скажется ли это на чемпионских амбициях?

Как на «Зенит» повлияла смена руководства: что произошло после того, как Зырянов сменил Медведева? Петербуржцы не отпустили Педро в Саудовскую Аравию, а также переподписали Вендела до 2029-го года. Как менялась команда? И что с разговорами про отставку Семака? Желаем приятного просмотра!